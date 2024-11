Bancos centrais se reposicionam diante da alta do dólar

A governadora do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Michelle Bowman, argumentou, nesta quarta, em um discurso na Flórida, que os "progressos" no combate à inflação marcaram o passo nos últimos meses, mas afirmou que vê mais riscos para a estabilidade dos preços do que para o mercado de trabalho.

No começo do mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil elevou a Selic, sua taxa básica de juros, em meio ponto percentual, a 11,25%.

Em meio a incertezas sobre a inflação, o Copom decidiu de forma unânime elevar a Selic pela segunda vez consecutiva no ciclo de ajuste iniciado em setembro.

