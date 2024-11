AIEA: Irã aceitou proposta para não expandir ainda mais estoque de urânio enriquecido

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que o Irã aceitou não expandir ainda mais as reservas de urânio enriquecido até 60%. Em discurso preparado para o Conselho de Governadores nesta quarta-feira, 20, ele diz que a Agência verificou que o país havia começado "a implementação de medidas preparatórias destinadas a interromper o aumento de seu estoque".

Grossi também mencionou que o Irã diz ter declarado todos os materiais nucleares, atividades e locais exigidos, mas que a declaração é "inconsistente" com as descobertas da Agência sobre partículas de urânio de origem antropogênica em locais não declarados do país.