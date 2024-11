Wall Street ignora medo de escalada russo-ucraniana e fecha sem tendências definidas

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas, mas inclinada para o terreno positivo, com dois de seus principais índices fechando no azul, após superar os receios de uma escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia.

A bolsa abriu a sessão no vermelho, afetada pela nova realidade do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Nesta terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que amplia as possibilidades de uso de armas nucleares, logo depois de os Estados Unidos autorizarem a Ucrânia a atacar o solo russo com mísseis de longo alcance de fabricação americana.

Como ocorreu no caso das tensões na Rússia, na China ou no Oriente Médio, a praça nova-iorquina mostrou-se mais resiliente às turbulências do que as bolsas europeias.

Frankfurt (-0,67%), Londres (-0,13%), Paris (-0,67%) e Milão (-1,28%) fecharam em queda.

"Somos nosso próprio continente", comentou Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners.