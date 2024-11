Vini Jr. pede união para que Seleção volte ao 'topo' do futebol

"A gente tem que seguir firme, juntos, porque o nosso maior objetivo é daqui a um ano e meio, que é colocar o Brasil no topo de onde ele nunca deveria ter saído", disse o jogador do Real Madrid em entrevista publicada pela CBF nesta terça-feira (19).

O atacante Vinícius Júnior pediu união para que a Seleção Brasileira vença a Copa do Mundo de 2026 e volte ao "topo" do futebol.

"Temos jogadores com muita experiência, que já disputaram Copa do Mundo. Junto com o nosso povo, com o nosso grupo, com a comissão técnica, tenho certeza de que chegaremos preparados, que é o mais importante", afirmou.

Vini também admitiu sua irregularidade com a Seleção, onde não consegue ter o mesmo desempenho que no Real Madrid.

"Eu convivo com a pressão desde que eu nasci, porque saí de um lugar muito perigoso, onde sofria bastante, e chegar no profissional do Flamengo também foi um baque muito grande. Eu subi com 16 anos e tive muitos altos e baixos. Na Seleção, não é diferente", reconheceu.