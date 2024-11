Trump confirma indicação de Howard Lutnick ao cargo de secretário do Comércio

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a indicação do CEO da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, ao cargo de secretário do Comércio. Para ser concretizada, a nomeação depende de aprovação do Senado.

Desde a eleição, há duas semanas, Lutnick vinha sendo ventilado como possível nome à chefia do Departamento do Tesouro. Nos últimos dias, no entanto, a imprensa americana relatava que outros cotados ganharam mais força e superaram Lutnick na corrida pelo cargo, entre eles o ex-dirigente do Fed Kevin Warsh.