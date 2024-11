Suécia e Finlândia divulgam 'manuais de sobrevivência' para população em caso de guerra

A Suécia e a Finlândia, que recentemente abandonaram a neutralidade e se juntaram à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia , enviaram guias de preparação civil atualizados para seus cidadãos na última segunda-feira, 18, com instruções sobre como sobreviver à guerra.

Os guias são semelhantes aos da Dinamarca e da Noruega, embora nenhum mencione a Rússia pelo nome.