SpaceX está pronta para novo voo de teste do Starship

A SpaceX estava pronta para o novo voo de teste do seu megafoguete Starship, que terá o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como testemunha, em uma amostra da aliança do republicano com Elon Musk.

O teste desta desta terça-feira (19) será a segunda tentativa da empresa de mostrar sua grande capacidade técnica: usar braços mecânicos, com os quais consegue capturar na descida o propulsor do Starship desde a plataforma de lançamento, reafirmando sua liderança no reaproveitamento de foguetes.