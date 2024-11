Reis voltam à região devastada em Valência após primeira visita caótica

Felipe VI e Letizia chegaram à cidade de Chiva, na região de Valência, a mais afetada pelas enchentes de 29 de outubro, onde foram recebidos com aplausos e alguns gritos de “Viva o rei!” por uma multidão que os aguardava do lado de fora da prefeitura, observou um jornalista da AFP.

Os reis da Espanha retornaram às áreas devastadas pelas enchentes nesta terça-feira (19), onde foram recebidos com aplausos, ao contrário da caótica primeira visita, há duas semanas, quando sua comitiva foi recebida com insultos e bolas de lama.

Após as imagens caóticas vistas em sua primeira viagem à região, essa nova visita foi cercada da maior discrição e, de fato, a Casa Real não comunicou a agenda oficial com antecedência.

De acordo com a imprensa espanhola, o rei e a rainha também visitarão outras duas cidades afetadas pelas enchentes que deixaram 227 mortos e diversos desaparecidos: Utiel, na região de Valência, e Letur, na vizinha Castilla-La Mancha.

“Não acho ruim (que eles estejam vindo)”, mas "eles deveriam ter vindo antes, se são a cabeça visível do país", disse Javier Domínguez, 56 anos, morador de Chiva, uma cidade de 16.700 habitantes a oeste da cidade de Valência, que ainda carrega as cicatrizes das indundações, com muitas casas destruídas

- Insultos e lama -