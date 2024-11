Primeiro-ministro do Canadá vê 'desafio' para cúpulas com Trump, mas minimiza risco

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta terça-feira, 19, que será um "desafio real" trabalhar com Donald Trump no âmbito do G7 e do G20, pois o presidente americano não coloca o multilateralismo e as cúpulas no topo das prioridades. O canadense, porém, ressaltou que a comunidade internacional já conhece o republicano e soube trabalhar com ele no âmbito dos dois grupos, tendo sucesso nas conversas.

"O desafio de trabalhar com um presidente americano que nem sempre coloca o multilateralismo e as cúpulas como uma alta prioridade será real, mas nós navegamos isso com sucesso", disse o primeiro ministro a jornalistas. "Já fizemos isso antes", completou.