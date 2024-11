PF prende militares destacados para o G20 no Rio por suposto plano para matar Lula em 2022

Os suspeitos de planejar um "golpe de Estado" para impedir a tomada de posse de Lula e de prever o seu "homicídio" foram detidos no Rio, onde participavam na missão de segurança para a reunião dos líderes do G20, detalhou a fonte, que também relatou a prisão de um policial.

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (19), quatro militares destacados na cúpula do G20 no Rio de Janeiro por um suposto plano para matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, informou à AFP uma fonte da PF.

Os suspeitos poderão enfrentar acusações de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, segundo a nota.

Além disso, planejaram o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acrescenta a nota.

Um deles envolve diretamente Bolsonaro, enquanto outro investiga os atos de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores de Bolsonaro atacaram as sedes dos Três Poderes em Brasília e causaram graves danos.

Em outubro de 2022, Lula venceu as eleições sobre o então presidente Jair Bolsonaro. A polícia também realiza outras investigações sobre supostos planos para impedir a posse de Lula.

O STF está localizado na Praça dos Três Poderes da capital do país, onde também ficam o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

A PF investiga possíveis "conexões" do agressor com os atos de 8 de janeiro de 2023. O homem estava em Brasília naquela data e PF investiga se ele participou do ataque.

O ministro do STF Alexandre de Moraes é considerado por Bolsonaro seu inimigo político e inclusive foi chamado de "ditador" pelo ex-presidente.

Segundo a imprensa brasileira, Moraes seria o ministro que os militares, agora detidos, supostamente queriam assassinar, além de Lula e Alckmin.