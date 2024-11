Maior jornal em circulação na França suspende publicações no X

O veículo regional, com sede em Rennes (oeste), declarou em comunicado que não considerava "sensato ou apropriado permanecer ativo [no X] enquanto não sejam tomadas medidas sérias de proteção contra a desinformação, o assédio e a violência".

O jornal de maior circulação na França, Ouest-France, suspendeu suas publicações no X nesta terça-feira (19), depois que outros meios de comunicação europeus tomaram uma decisão semelhante, alegando que a rede social do bilionário Elon Musk estava espalhando "desinformação".

"Este é o nosso último tuíte, por enquanto. De acordo com nossos valores, decidimos suspender nossas publicações em todas as nossas contas do X", diz a mensagem publicada na rede social, que afirma ainda que "o X virou as costas para os meios de comunicação e não oferece as condições necessárias para o exercício sereno do jornalismo", diz o veículo.

O jornal também acusa a rede de Musk de "contribuir para envenenar o debate público, vital para a democracia".

Em uma decisão "definitiva", o presidente da direção do jornal, François-Xavier Lefranc, declarou à AFP que a iniciativa foi tomada "de forma bastante unânime" dentro do meio de comunicação.