Lula: 'Trabalhamos com afinco, mesmo cientes que só arranhamos superfície dos desafios'

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez no início da tarde desta terça-feira, 19, um balanço dos trabalhos do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) sob a liderança brasileira, durante cerimônia de encerramento da cúpula de líderes que ocorre no Rio. "Neste ano, realizamos mais de 140 reuniões em 50 cidades. Voltamos a adotar declarações consensuais em quase todo o grupo de trabalho. Deixamos a lição do quê? Quanto maior por a interação entre as trilhas de sherpas e de finanças, maior ou mais significativos serão recrutados do novo trabalho", disse. "Trabalhamos com afinco, mesmo ciente de que apenas arranhamos a superfície do profundo desafio que o mundo tem que enfrentar", concluiu.

O chefe do Executivo ressaltou que, após a presidência sul-africana, todos os países do G20 terão exercido pelo menos uma vez a liderança do grupo. "Será um momento propício para avaliar o papel que desempenhamos até agora e como devemos atuar daqui em diante. Temos várias responsabilidades por fazer melhor", disse, acrescentando que passava naquele momento o martelo da presidência do G20 para o presidente da África do Sul, Ciryl Ramaphosa.