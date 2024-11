Justiça chilena acusa Valdivia pela segunda denúncia de estupro

O ex-jogador chileno Jorge Valdivia foi acusado nesta terça-feira (19) pela Justiça do país por uma segunda denúncia de estupro, mas aguardará a abertura do julgamento em prisão domiciliar noturna, informou o Ministério Público.

Valdivia, de 41 anos, ficou sob "prisão noturna, proibido de se aproximar da vítima e de sair do país" ao final do terceiro dia de acusações formais no Oitavo Juizado Civil de Santiago, de acordo com o MP.