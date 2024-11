Juiz determina prisão preventiva para irmão da presidente do Peru, acusado de corrupção

Um tribunal ditou nesta terça-feira (19) 36 meses de prisão preventiva para o irmão mais velho e ex-assessor da presidente do Peru, Dina Boluarte, por seu suposto envolvimento em um esquema de corrupção.

"Em liberdade, é provável que fuja e atrapalhe as investigações" dada a relação privilegiada de parentesco com a presidente da república, indicou o juiz.

O MP pediu a prisão preventiva diante da suspeita de risco de fuga do investigado e para evitar que ele se comunique com os envolvidos no caso.

A lei peruana permite um máximo de 36 meses de prisão preventiva em casos complexos.

O irmão da presidente peruana já esteve detido pelo mesmo caso durante uma semana no mês de maio, mas um juiz revogou sua prisão preliminar e ordenou sua libertação.