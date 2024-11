Juiz de Nova York deve decidir caso de ex-atriz pornô contra Trump ou abandoná-lo

O presidente eleito foi considerado culpado em maio passado de 34 acusações de “fraude contábil agravada” no pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels para que ela ficasse em silêncio sobre um suposto caso extraconjugal em 2006, que o magnata de 78 anos sempre negou.

O juiz de instrução do processo contra Donald Trump por ter comprado o silêncio de uma atriz pornô deve decidir nesta terça-feira (19) se o arquivará, conforme solicitado pela defesa, ou se prosseguirá com a sentença após Trump ter sido considerado culpado por um júri popular.

Agora, após sua vitória esmagadora na eleição de 5 de novembro, a defesa do republicano pediu novamente ao juiz que rejeitasse as acusações e a condenação.

Depois de dar às partes mais alguns dias na semana passada para discutir os próximos passos após o resultado da eleição, Merchan deve anunciar nesta terça-feira se concorda com a defesa ou se, em vez disso, continua com sua intenção de anunciar a sentença do primeiro ex-presidente dos EUA a se sentar no banco dos réus, em 26 de novembro.

Trump reiterou que seus problemas com o sistema judiciário são uma “caça às bruxas” com motivação política.

Seus advogados não mediram esforços para anular o processo no tribunal do estado de Nova York e adiar para além de 2024 três outros processos criminais relacionados às supostas tentativas do republicano de anular os resultados das eleições de 2020 e à retenção de documentos confidenciais depois que ele deixou a Casa Branca.