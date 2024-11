G20 Brasil: sem Milei e Lavrov, G20 faz nova foto com Biden, Trudeau e Giorgia Meloni

Com Lula novamente centralizado e entre os dois líderes da troika, Índia e África do Sul - presidências anterior e futura do G-20 - o americano apareceu ao lado de Narendra Modi. Trudeu e Meloni aparecem em seguida ao lado do turco Recep Tayyip Erdogan.

A organização da cúpula do G20 decidiu tirar uma nova "foto de família" dos líderes do grupo, agora incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, o premiê canadense, Justin Trudeau e a premiê da Itália, Giorgia Meloni, que ficaram de fora da primeira foto feita na segunda-feira, 18. Não estavam presentes, porém, o presidente argentino, Javier Milei, e o chanceler russo, Serguei Lavrov, pois ambos estavam em agendas paralelas à reuniões desta terça, 19.

A Casa Branca atribuiu a ausência do presidente a "problemas logísticos" não relacionados com a presença do chanceler russo, Serguei Lavrov, no retrato. O Estadão apurou que a delegação de Biden foi informada de que a foto ocorreria por volta das 15h30 na área externa do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, mas a equipe da Casa Branca afirmou que o americano iria depois porque não queria pegar sol.

Biden acabou chegando 8 minutos depois de a foto ter sido tirada. Os demais líderes não o esperaram. Trudeau e Meloni também ficaram de fora, supostamente porque estariam em reuniões bilaterais.

Com Lula ao centro, presidentes e primeiros-ministros se posicionaram com o cenário ao fundo da Baía de Guanabara, emoldurada pelo Pão de Açúcar, um cartão postal do Rio. A foto foi agendada para promover o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, foco do governo Lula. A foto de hoje, porém, não foi com o cartão postal ao fundo, mas sim em frente a um painel do G20.