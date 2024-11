EUA se movimenta para fechar cerco contra Maduro

Os Estados Unidos estão se movimentando para apertar o cerco sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, com um projeto de lei que proíbe a assinatura de contratos com indivíduos ou empresas que façam negócios com qualquer governo venezuelano não reconhecido por Washington.

Quase quatro meses após as eleições venezuelanas, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou na segunda-feira o projeto de lei bipartidário Bolívar, que ainda precisa da aprovação do Senado e da assinatura do presidente para entrar em vigor.