Estudo alerta que Colômbia está à beira do desabastecimento energético

A Colômbia corre o risco de um "iminente desabastecimento energético", resultante da decisão do governo de frear novos contratos de exploração de hidrocarbonetos, advertiu, nesta terça-feira (19), um estudo da Controladoria Geral, entidade que supervisiona as finanças públicas.

O governo do presidente Gustavo Petro deteve, no fim de 2023, a assinatura de novas concessões para explorar petróleo, carvão e gás, e busca que a estatal Ecopetrol se torne uma empresa de fontes renováveis como parte de sua estratégia para impulsionar a transição energética no país.

Para a Controladoria, a decisão do Executivo impede a geração de receita pública com impostos e benefícios equivalentes a cerca de 2 bilhões de dólares (R$ 11,5 bilhões, na cotação atual) ao ano para "sustentar investimentos sociais".

Também menciona como riscos associados a afetação do PIB pela falta de investimentos estrangeiros, o encarecimento de combustíveis diante de uma eventual importação e a consequente ativação de recursos públicos adicionais para subsidiar tarifas energéticas.

A entidade antecipou possíveis "futuros racionamentos", enquanto o país se recupera de uma grave seca.

O estudo coincide com alertas similares da oposição e é divulgado quase dois meses depois de a Petrobras anunciar a descoberta de 6 terapés cúbicos de gás natural no Caribe colombiano, que dobrariam as reservas do país.