Em Brasília e sem Lula, Xi Jinping é recebido por Rui Costa, Lewandowski e Padilha

O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido em Brasília nesta terça-feira, 19, pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ainda está no Rio de Janeiro, onde participou das atividades da cúpula do G20.

Xi Jinping pousou em Brasília às 15h44 e deixou a Base Aérea por volta das 16h10, de acordo com a Casa Civil. As atividades da visita de Estado do chinês estão marcadas para a quarta-feira, 20. Ele encontrará Lula no Palácio da Alvorada e também terá um jantar no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.