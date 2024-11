Durante cúpula do G20, Brasil e Chile assinam MOU para medidas de combate à desinformação

O documento foi assinado durante a cúpula do G20 pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, e a ministra da Secretaria Geral de Governo do Chile, Camila Vallejo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Temos necessidade de avançar em protocolos internacionais que tratem do tema da desinformação. O presidente Lula vai fazer referência a isso no tema das mudanças climáticas. Temos firmado várias parcerias, com Alemanha, Reino Unido, Dinamarca e agora Chile, o que é importante porque é a primeira (parceria) dentro da América do Sul", disse Pimenta a jornalistas. "Vamos tratar da questão da regulamentação das plataformas, do combate ao discurso de ódio, sobre como proteger a sociedade em um ambiente sem nenhum tipo de regulação", continuou.