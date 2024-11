Alto Representante da UE defende preparação de capacidades para tornar a Europa mais segura

O Alto Representante da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse que a Europa deve preparar todas as capacidades nacionais para tornar o continente um lugar mais seguro. Em coletiva de imprensa após reunião do conselho de Defesa nesta terça-feira, 19, ele disse que é preciso discutir "com profundidade" sobre o que se pode fazer para melhorar a segurança europeia.

"Segurança e defesa ainda são de competência nacional, mas as instituições da Europa podem fornecer apoio para seus desenvolvimentos", ressaltou Borrell.