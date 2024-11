Alemanha cede empate com a Hungria (1-1) na Liga das Nações

Já classificada para as quartas de final como líder de sua chave, a Alemanha empatou fora de casa com a Hungria em 1 a 1 nesta terça-feira (19), em Budapeste, pela sexta e última rodada da Liga das Nações da Uefa. Os alemães abriram o placar no segundo tempo com Felix Nmecha (76') e estavam com a vitória encaminhada, mas nos acréscimos sofreram o empate em cobrança de pênalti de Dominik Szoboszlai (90'+9).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Até o gol de Nmecha, as melhores oportunidades foram da seleção húngara, mas o goleiro Alexander Nübel fez uma grande partida, especialmente no duelo particular com Barnabás Varga (67').

Com 14 pontos em 18 possíveis, a Alemanha terminou a fase de grupos invicta (quatro vitórias e dois empates). A segunda colocada foi a Holanda, que também já estava classificada e nesta terça-feira empatou pelo mesmo placar em sua visita à Bósnia. Brian Brobbey fez o gol holandês no primeiro tempo (24') e Ermedin Demirovic empatou para os bósnios na etapa final (67').