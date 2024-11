Agricultores do Reino Unido protestam contra alta de imposto

A partir de abril de 2026, fazendas avaliadas em mais de 1 milhão de libras (US$ 1,3 milhão) terão um imposto de 20% quando o proprietário morrer e os bens forem transferidos para a próxima geração. Isso é metade da taxa de 40% aplicada a outros imóveis no Reino Unido.

Agricultores do Reino Unido se reuniram em frente ao Parlamento nesta terça-feira, 19, para protestar contra um aumento no imposto sobre herança, que classificam como um "golpe devastador". O ponto central da disputa é a decisão do governo, anunciada no orçamento do mês passado, de eliminar um benefício fiscal dos anos 1990 que isenta propriedades agrícolas do imposto sobre herança.

Os agricultores britânicos - que não costumam ser tão combativos quanto seus vizinhos europeus - prometem intensificar as ações caso o governo não atenda suas demandas. "Todo mundo está revoltado", disse Olly Harrison, organizador de um protesto em frente ao gabinete do primeiro-ministro Keir Starmer.

Apoiadores do imposto argumentam que a taxação recuperará recursos de pessoas ricas que compraram terras agrícolas como investimento, elevando os preços das terras no processo. "Isso se tornou o método mais eficaz para os super-ricos evitarem pagar o imposto sobre herança", escreveu o secretário do Meio Ambiente, Steve Reed, no Daily Telegraph, acrescentando que os altos preços das terras estão "roubando dos jovens agricultores o sonho de possuir sua própria fazenda".

Mas a união dos agricultores afirma que cerca de 60% das fazendas em atividade podem ser prejudicadas pelo imposto. Apesar de as fazendas terem alto valor nominal, os lucros frequentemente são baixos. Dados do governo mostram que a renda da maioria das fazendas caiu anualmente, até o fim de fevereiro de 2024, em alguns casos mais de 70%. A renda média variou de 17 mil libras (US$ 21 mil) em fazendas de pecuária de pastagem a 143 mil libras (US$ 180 mil) em fazendas especializadas em aves.

O governo insiste que não reconsiderará o imposto sobre herança, enquanto seus adversários políticos veem uma oportunidade.