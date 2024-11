Wall Street fecha sem tendências definidas antes de resultados da Nvidia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Nasdaq foi puxado pela Tesla, que registrou alta de 5,6%, após uma informação publicada pela agência Bloomberg, que assinalou no fim de semana que o futuro governo de Donald Trump nos Estados Unidos buscará limitar as restrições aos veículos de condução autônoma, o que poderia beneficiar a empresa de Elon Musk, que apoiou a campanha do bilionário republicano.