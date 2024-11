Turbulências globais marcam o início da cúpula do G20

Embora o Brasil quisesse evitá-lo, as guerras na Ucrânia e em Gaza marcaram os debates no início da cúpula do G20 nesta segunda-feira (18) no Rio, enquanto o presidente chinês, Xi Jinping, alertou que o mundo entra em um período de grandes mudanças. Depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o encontro dos maiores líderes mundiais com o lançamento de uma ambiciosa aliança global contra a fome, Joe Biden tocou no assunto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dia depois de autorizar Kiev a usar mísseis americanos de longo alcance contra alvos militares russos, o líder democrata pediu apoio à soberania da Ucrânia.

"Os Estados Unidos apoiam fortemente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Todos nesta mesa deveriam fazer o mesmo", disse Biden no seu discurso, na presença do ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov. No último fim de semana, a Rússia realizou um dos piores ataques dos últimos meses em solo ucraniano. A autorização de Washington para usar mísseis - de acordo com um alto funcionário dos EUA ,que falou sob condição de anonimato - poderia levar os aliados europeus a rever a sua estratégia. Biden também pediu aos seus homólogos que "aumentem a pressão" para que o Hamas aceite um cessar-fogo, algo que o movimento islamista "atualmente rejeita", para pôr fim ao conflito com Israel.

"O mundo está entrando em um novo período de grandes mudanças", resumiu Xi Jinping ao se reunir com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, antes da abertura do evento no Museu de Arte Moderna (MAM) na cidade do Rio de Janeiro. - Trump e o clima - Mesmo antes da abertura, não estava previsto um consenso fácil sobre as questões dominantes, inclusive a mudança climática.

O texto final do G20 "já está fechado, mas alguns países querem abrir alguns pontos sobre as guerras e o clima", explicou nesta segunda-feira uma fonte do Itamaraty. Os líderes das principais economias, que representam 85% do PIB global e 80% das emissões de carbono, buscam desbloquear pontos como o financiamento da luta contra a mudança climática e a transição das energias fósseis para energias limpas. No domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou-os a fazer "concessões" para permitir "um resultado positivo na COP29", que acontece em Baku (Azerbaijão).

"O fracasso não é uma opção", disse Guterres, enquanto o mundo caminha para um novo recorde de temperatura global este ano. Nas negociações climáticas, o retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro é igualmente importante. O republicano garantiu que retirará mais uma vez os Estados Unidos do Acordo de Paris, o que poderia dificultar os esforços da comunidade internacional. - Aliança contra a fome -