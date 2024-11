Trump prevê declarar estado de emergência e utilizar exército para deportar migrantes

"Se não for o caso, utilizarei o exército", ou seja, as tropas federais, declarou à revista Time.

A Guarda Nacional é um corpo militar sob o comando do governador de cada estado, que pode ser convocado para a proteção do país em caso de conflito ou desastre.

A deportação de migrantes não é algo novo nos Estados Unidos.

Segundo um relatório do Instituto de Políticas Migratórias (MPI), com sede em Washington, a administração de Biden realizou mais expulsões de migrantes em situação irregular do que a de Trump no governo anterior.

"Combinando deportações com expulsões e outras ações para bloquear a entrada de migrantes sem permissão nos Estados Unidos, as quase 4,4 milhões de repatriações do governo Biden já são mais do que qualquer mandato presidencial desde o governo de (o republicano) George W. Bush", que alcançou 5 milhões em seu segundo mandato, apontou o instituto no final de junho.