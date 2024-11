Trump amplia busca por chefe do Tesouro em meio à disputa agressiva pelo cargo

Os assessores de Donald Trump passaram a avaliar uma nova lista de candidatos a secretário do Tesouro, após uma disputa sobre o cargo que irritou o presidente eleito nos últimos dias. Entre os que agora são cogitadas para o cargo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, estão Kevin Warsh, que foi assessor de Política Econômica do ex-presidente George W. Bush (2001-2009), e o presidente da Apollo Global Management, Marc Rowan. Os assessores de Trump entraram em contato com Rowan para avaliar se o executivo tinha interesse, segundo o Wall Street Journal.

O nome de Warsh, que os assessores econômicos de Trump sugeriam como possível presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), também passou a ser cotado para o Tesouro. Warsh participa da equipe de transição de Trump. Procurado, não respondeu aos pedidos de comentário. Algumas pessoas próximas a Trump também defenderam que o senador republicano Bill Hagerty, do Tennessee, fosse considerado para o Tesouro. Hagerty se encontrou com Trump em Mar-a-Lago há alguns dias, de acordo com uma fonte. Não está claro se Hagerty discutiu o cargo com Trump, mas o parlamentar disse a aliados que seria uma boa opção para liderar o Tesouro. Hagerty participou do governo de George H.W. Bush (1989-1993).