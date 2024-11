Rio abandona estilo descontraído e se blinda para o G20

Vinte e cinco mil agentes, 5 mil câmeras de segurança, ruas tomadas por veículos militares: o Rio de Janeiro abandona seu habitual estilo descontraído para se tornar uma fortaleza hipervigiada para a cúpula do G20.

A "cidade maravilhosa" recebe, nesta segunda-feira (18), dezenas de líderes mundiais, poucos dias depois de um homem tentar entrar com explosivos no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, e acabar se explodindo na Praça dos Três Poderes, um ataque que disparou todos os alarmes no país.