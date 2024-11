Na abertura do G20, Lula chama a atenção para mudanças climáticas e 'efeitos devastadores'

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chamou atenção para as mudanças climáticas em seu discurso de abertura da cúpula do G20 nesta segunda-feira, 18, no Rio de Janeiro. "Os fenômenos climáticos mostram os efeitos devastadores em todos os cantos do planeta", disse Lula na plenária.

Após a rápida menção ao clima, ele falou de questões sociais. "Igualdade social e de gênero se aprofundam na esteira de uma pandemia que ceifou mais de 15 milhões de vidas", afirmou, mencionando os efeitos da pandemia e o aumento da pobreza. O número de pessoas malnutridas equivale a populações somadas de países como México, Reino Unido, África do Sul e Canadá.