Ministro italiano da Agricultura rejeita acordo UE-Mercosul nos termos atuais

O ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida, rejeitou nesta segunda-feira (18) o projeto de acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul nas condições atuais e exigiu as mesmas "obrigações" para os agricultores de ambos os blocos.

"É preciso verificar antes se os países do Mercosul respeitam as mesmas obrigações que nós impomos aos nossos agricultores em termos de direitos trabalhistas e meio ambiente", justificou o ministro, membro do partido Fratelli d'Italia, de extrema direita, liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni.

"As crises geopolíticas já enfraqueceram de maneira dramática o nosso setor primário, que dificilmente poderia resistir ao impacto de importações com custos de produção e preços mais baixos", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, líder do partido conservador Forza Italia, membro da coalizão no poder, mostrou-se mais aberto.