Ministério do Interior de Gaza reporta ao menos 20 mortos em operação contra saques de ajuda humanitária

"Mais de 20 membros das quadrilhas de ladrões envolvidas no saque de caminhões de ajuda humanitária morreram em uma operação realizada pelos serviços de segurança com a cooperação dos comitês tribais", informou em um comunicado.

Uma fonte do Hospital Europeu de Khan Yunis disse à AFP nesta segunda-feira que foram recebidos corpos de 15 pessoas mortas em incidentes relacionados à operação contra os saques.

Uma fonte do Ministério do Interior afirmou à AFP que os cerca de 20 mortos estavam ligados ao saque realizado no sábado contra um comboio do Programa Mundial de Alimentos (PMA) que levava ajuda para Gaza.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, informou nesta segunda-feira, em uma coletiva de imprensa em Nova York, que dos 109 caminhões que entraram por Kerem Shalom, apenas 11 chegaram aos depósitos de distribuição.