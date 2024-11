Lula e Janja chegam ao MAM para participar de encontro de líderes da cúpula do G20

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na manhã desta segunda-feira, 18, ao Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, onde será iniciada a reunião de cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo. Ele está acompanhado da esposa Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Também acompanha o presidente o embaixador Maurício Lyrio, o chefe dos Sherpas brasileiro, conhecido como "Sr. G20".

Todos foram recepcionados pelo chanceler Mauro Vieira, que estava recebendo as autoridades de organismos multilaterais.