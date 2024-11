Kane acredita que seguirá defendendo a Inglaterra após a Copa de 2026

O capitão da seleção inglesa de futebol, Harry Kane, afirmou nesta segunda-feira (18) que não pensa em se aposentar da equipe nacional após a Copa do Mundo de 2026, desmentindo os rumores a esse respeito. "Com 30 e poucos anos, você pode ter a impressão de que está chegando ao fim, mas, pessoalmente, me sinto melhor do que nunca e nunca joguei em um nível tão alto", declarou o jogador de 31 anos.

Kane, maior artilheiro da Inglaterra com 69 gols em 102 partidas, busca quebrar o recorde de 125 jogos pela seleção, atualmente pertencente ao lendário goleiro Peter Shilton.

Na vitória por 5 a 0 sobre a Irlanda, que garantiu a promoção da Inglaterra à primeira divisão da Liga das Nações da Uefa, Kane foi responsável por converter o pênalti que abriu caminho para a goleada. O capitão também demonstrou otimismo com a chegada de Thomas Tuchel, que assumirá o cargo de técnico da seleção inglesa em 1º de janeiro de 2025. Kane já trabalhou com o treinador alemão no Bayern de Munique. "Será formidável para nós. Ele tem uma vasta experiência em grandes competições, trará muita energia ao time e deixará sua marca e identidade na nossa maneira de jogar taticamente", afirmou Kane.