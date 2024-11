G20 Brasil: Petrobras voltou a investir de forma vigorosa, diz Alexandre Silveira

A Petrobras anunciou hoje ao mercado os números do seu Plano Estratégico 2025-2029, entre os quais US$ 111 bilhões em capex total para os próximos cinco anos (US$ 9 bilhões a mais do que o plano do ano passado), sendo US$ 77 bilhões para o negócio de exploração e produção de petróleo e gás.

"Tem um plano de prioridade. A grande prioridade (do País) é autossuficiência e segurança alimentar. País com pluralidade energética não pode ficar dependente. Temos que buscar essa autossuficiência", disse sem dar maior clareza sobre a disposição de momento do MME e da estatal com relação a investimentos em energias renováveis, como eólica onshore e offshore.

"A Petrobras voltou a investir de forma vigorosa depois de uma política ultraliberal e entreguista do governo anterior, que estava desmontando a Petrobras para entregar à iniciativa privada", disse Silveira em entrevista coletiva durante a Cúpula do G20, no Rio de Janeiro.