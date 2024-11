G20 Brasil: Milei recebe elogio de Musk em dia de estreia do argentino na cúpula

O empresário Elon Musk elogiou o governo de Javier Milei e a agenda de reformas que o ultraliberal vem implementando na Argentina em mensagem postada no X nesta segunda-feira, 18.

"Reforma do governo traz prosperidade à Argentina", escreveu Musk, no dia em que Milei chegou ao Rio para participar da sua primeira reunião de cúpula do G20. O argentino foi recebido por Luiz Inácio Lula da Silva de forma protocolar, ao contrário de outros líderes, como o francês Emmanuel Macron, que Lula cumprimentou de forma efusiva.