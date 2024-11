Este é o julgamento de 'toda uma família destruída', afirma um dos filhos de Gisèle Pelicot

"Para mim, é o julgamento de toda uma família destruída. É muito complicado explicar para seus filhos que não vão mais ver o avô", disse David, de 50 anos, perante o tribunal penal de Avignon, no sul da França.

O caso de Dominique Pelicot, de 71 anos, e outros 50 corréus, com idades entre 26 e 74 anos, gerou uma onda de indignação na França desde que foi aberto em 2 de setembro.

O acusado admitiu ter estuprado sua agora ex-mulher, Gisèle Pelicot, e recrutado dezenas de homens na internet para abusar dela entre 2011 e 2020, documentando meticulosamente os abusos com milhares de imagens encontradas pelos investigadores em discos rígidos.

"Minha família quer lutar e continuará fazendo isso, e acima de tudo esperamos que no futuro possamos apagar da nossa mente o homem que está à minha esquerda", declarou, referindo-se ao seu pai, Dominique Pelicot, sentado no banco dos réus. Ao longo de seu depoimento, se referiu a ele como "aquele senhor".

"O que espero deste julgamento é que as decisões que tomem estejam à altura do nosso sofrimento. Que os homens, esses homens atrás de mim [os corréus], esse homem no banco dos réus [seu pai], sejam punidos pelos horrores e atrocidades que cometeram contra minha mãe", acrescentou David Pelicot.