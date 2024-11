Espanha termina ano invicta; Croácia e Dinamarca vão às quartas da Liga das Nações

Os espanhóis já estavam matematicamente garantidos nas quartas desde outubro e a vitória de sexta-feira em Copenhague, por 2 a 1, serviu para garantir a liderança do grupo A4.

A campeã europeia Espanha se impôs sobre a Suíça, por 3 a 2, e fechou seu grande ano de 2024 invicta, nesta segunda-feira (18), na sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, na qual Croácia e Dinamarca carimbaram seus passaportes para as quartas de final.

No grupo liderado pela Espanha ainda havia uma vaga em jogo para a disputa das quartas de final, que ficou com a Dinamarca após o empate sem gols contra a Sérvia em Leskovac.

Um gol de pênalti de Bryan Zaragoza nos acréscimos deu a vitória ao conjunto espanhol. Antes disso, sua equipe ficou à frente no placar em duas ocasiões, com gols de Yeremy Pino (aos 32 minutos) e Bryan Gil (aos 68), mas, em ambos os casos, os suíços conseguiram igualar, por meio de Joel Monteiro (63) e Andi Zeqiri (85 de pênalti).

Em Split, a Croácia precisava de um ponto contra uma seleção portuguesa relaxada e que, inclusive, abriu mão de vários pesos-pesados, como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, ao chegar com seus deveres cumpridos.

Portugal não tinha nada em jogo e fechou seu grupo com uma ampla vantagem de seis pontos sobre os croatas e sem perder nenhuma partida.

A seleção dos Bálcãs conseguiu sua classificação graças ao empate em 1 a 1, no qual os portugueses abriram o marcador com João Félix, aos 33 minutos.

- Escócia rebaixa Polônia -

A Escócia precisava vencer a Polônia e de um revés da Croácia para se classificar. Conseguiu o primeiro objetivo, já que venceu os poloneses por 2 a 1 em Varsóvia com um gol de Andrew Robertson nos acréscimos.

A vitória, no entanto, não fez com que os escoceses chegassem ao segundo lugar e às quartas de final por causa do empate croata, mas os colocou na terceira posição, permitindo que disputem um "play-off" em março para lutar pela permanência na elite.