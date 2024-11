Corte IDH condena Nicarágua por danos a comunidades em projeto de canal

Segundo a sentença, "a Nicarágua violou os direitos políticos, de participação na vida cultural, à propriedade, à consulta prévia, livre e informada, às garantias judiciais, à proteção judicial e a um meio ambiente saudável" das comunidades indígenas e afrodescendentes do município de Bluefields, na costa do Caribe, cerca de 360 km a leste de Manágua.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) responsabilizou, nesta segunda-feira (18), a Nicarágua por violar os direitos das comunidades indígenas e afrodescendentes do Caribe nicaraguense no projeto de construção de um canal interoceânico, concedido a uma empresa chinesa e cancelado em maio passado.

Além disso, o país não realizou um estudo de impacto ambiental e social nos territórios por onde o canal, com cerca de 278 quilômetros de extensão, deveria passar. O canal passaria pela costa do Pacífico, entrando no rio Brito, e perto da foz do rio Punta Gorda, no Caribe. A via atravessaria o Lago Cocibolca (Lago de Nicarágua), o maior da América Central.

A Corte destacou que a Nicarágua "emitiu um título sobre a propriedade comunitária da comunidade negra creole indígena de Bluefields" de forma irregular e sem levar em conta a própria comunidade.

O julgamento determinou como medidas de reparação que a Nicarágua devolva a propriedade por meio da entrega de títulos às comunidades afetadas para que sejam delimitados, demarcados e saneados pelo Estado.