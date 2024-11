COP29 tem cinco dias para alcançar acordo de financiamento do clima

Países ricos e em desenvolvimento retomaram nesta segunda-feira (18) as negociações em um momento crítico da conferência da ONU sobre o clima em Baku, a COP29, que podem ser destravadas no Rio de Janeiro durante a cúpula do G20, que reúne a maiores potências do mundo. Os ministros do Meio Ambiente chegaram nesta segunda-feira à sede do evento na capital do Azerbaijão para tentar acelerar as negociações e evitar um fiasco no final da conferência, previsto para sexta-feira (22), após uma primeira semana com resultado quase nulo, segundo a opinião geral.

Paralelamente, a cúpula do G20 (que inclui China e Brasil) acontece no Rio de Janeiro. Em sua chegada no domingo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo para que os líderes do bloco alcancem "compromissos" para salvar a COP29. - "Massacre econômico" - "Sem uma redução rápida das emissões (de gases do efeito estufa), nenhuma economia do G20 ficará a salvo do massacre econômico vinculado ao clima", declarou o secretário-executivo do órgão da ONU para o clima, Simon Stiell, que frequentemente recorda que a casa de sua falecida avó na ilha de Carriacou (Granada) foi destruída no verão passado por um furacão.

A cúpula do G20 na segunda e terça-feira no Rio "deve enviar sinais mundiais claros", afirmou Stiell no sábado O objetivo é esclarecer como financiar um trilhão de dólares (5,79 trilhões de reais) por ano em ajuda climática para os países em desenvolvimento. O dinheiro deve permitir a construção de centrais de energia solar, investimentos em irrigação e a proteção das cidades contra inundações, entre outras medidas. A União Europeia é o maior contribuinte mundial, mas em períodos de austeridade expressa relutância em aumentar seus orçamentos internacionais.

Em mais um sinal de que uma solução está sendo examinada no Rio, o chefe da delegação brasileira na COP29, André Aranha Corrêa do Lago, deixou Baku para participar do G20. O valor de um trilhão de dólares por ano em ajuda aos países em desenvolvimento até 2030 é uma estimativa das necessidades calculada pelos renomados economistas Nicholas Stern e Amar Bhattacharya a pedido da ONU. Mas o problema reside na ideia que o valor não deve ser totalmente desembolsado pelos países ricos.

Segundo os textos da ONU, apenas os países desenvolvidos são obrigados a contribuir. E a UE quer um sinal dos países emergentes, como a China, de que também contribuirão voluntariamente. Pequim não é considerado hostil ao projeto. Uma reunião entre autoridades chinesas e europeias em Baku foi um raio de esperança durante uma semana sombria. A eleição do republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e a retirada da delegação argentina da conferência provocam temores de que Washington e Buenos Aires abandonem o Acordo de Paris, a base diplomático para a redução de emissões de gases do efeito estufa.