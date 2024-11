Biden não sobe rampa de acesso e opta por caminho alternativo para entrada no MAM

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou na manhã desta segunda-feira, 18, ao Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro para cumprimentar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes do início da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). Porém, destoando das demais autoridades, Biden não usou a rampa de acesso para cumprimentar Lula e optou por um caminho alternativo.

As autoridades precisavam subir uma rampa para serem recebidos por Lula e pela primeira-dama, Rosângela da Silva.