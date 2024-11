Beirute fecha escolas após bombardeios israelenses

Beirute fechou suas escolas nesta segunda-feira (18), um dia após os bombardeios israelenses no centro da capital do Líbano que mataram várias pessoas, incluindo o porta-voz do movimento pró-Irã Hezbollah, que está em guerra aberta contra Israel desde setembro. O Exército de Israel bombardeou novamente várias áreas do sul do Líbano durante a madrugada, informou a agência estatal de notícias NNA.

As escolas "públicas e privadas e as instituições de ensino superior privadas com cursos presenciais permanecerão fechadas até terça-feira, inclusive", afirma um comunicado do Ministério libanês da Educação.

O sistema educacional no Líbano foi muito afetado pelos ataques israelenses contra o Hezbollah, porque muitas famílias foram obrigadas a abandonar suas casas e buscar abrigos em escolas. O fechamento das escolas acontece um dia após a morte do principal porta-voz do Hezbollah, Mohamad Afif, em um bombardeio contra um bairro do centro de Beirute. - "Chefe da propaganda" -

O Exército israelense, que dizimou nos últimos meses a direção do movimento islamista, confirmou que matou Afif, que chamou de "chefe da propaganda" da milícia xiita. Afif era membro do Hezbollah desde o início dos anos 1980 e integrava o círculo íntimo do falecido líder Hassan Nasrallah, que morreu em setembro em um bombardeio israelense nos subúrbios do sul de Beirute, reduto do movimento islamista. O Exército de Israel bombardeou o centro de Beirute duas vezes no domingo, com um balanço de seis mortos, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Afif morreu no primeiro ataque, contra o bairro de Ras al Nabaa, informou uma fonte das forças de segurança à AFP. Israel, que começou em 30 de setembro operações terrestres no sul do Líbano, entrou em guerra aberta com o Hezbollah após um ano de confrontos na fronteira, iniciados pelo movimento armado em apoio a seu aliado palestino Hamas. De modo paralelo, o Exército israelense prossegue com a ofensiva na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou a morte de 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Os milicianos islamitas também sequestraram 251 pessoas e 97 continuam retidas em cativeiro em Gaza - o Exército considera que 34 foram mortas. - Quase 3.500 mortos - Apesar dos reveses infligidos a sua liderança, o Hezbollah reivindica ataques diários contra Israel e insiste que impede o avanço das tropas no sul.