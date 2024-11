Após pausa, Israel realiza 2º dia consecutivo de ataques aéreos ao Líbano

A resolução 1701 da Organização das Nações Unidas, adotada em 2006, terminou um conflito entre Israel e o Hezbollah de um mês e criou uma zona tampão no sul do Líbano. A medida, se adotada novamente, também faria com que as forças terrestres de Israel recuassem e a zona seria preenchida pelo exército libanês e as forças pacificadoras da ONU. O porta-voz do governo de Israel afirmou que a campanha militar terrestre continuará até a remoção da ameaça do Hezbollah do Líbano.

Os Estados Unidos buscam em uma solução de cessar-fogo com a retirada das tropas terrestres de Israel do Líbano e o afastamento das forças do Hezbollah da fronteira israelense. O porta-voz do parlamento do Líbano, Nabih Berri, um aliado do Hezbollah que está mediando pelo grupo, deve se encontrar com o enviado pelos Estados Unidos Amos Hochstein em Beirute nesta terça, 19. Fonte: Associated Press

Ataque do Hezbollah mata uma mulher e deixa pelo menos 12 feridos