Acordo com o Mercosul: França 'não está isolada', afirma Macron

O presidente Emmanuel Macron afirmou nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, que a França "não está isolada" em sua oposição às condições atuais do projeto de acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

Com o apoio de países como Alemanha e Espanha, a Comissão Europeia espera assinar ainda neste ano o acordo de livre-comércio negociado desde 1999 pela UE e os países fundadores do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), mas enfrenta a forte oposição da França, que defende seu poderoso setor agrícola.

Se a Comissão Europeia assinar o tratado sem o aval da França, Paris precisaria formar com outros países uma "minoria de bloqueio" para impedir a aprovação do texto. Essa opção exigiria que pelo menos 4 dos 27 países da UE se opusessem ao acordo comercial, desde que o peso dos apoiadores do texto não alcance 65% da população do bloco europeu.

A Itália se somou hoje à oposição ao acordo. "Ao contrário do que muitos pensam, a França não está isolada, e muitos países nos acompanham", afirmou Macron.

fff/tmo/rsr/app/atm/rpr-lb/am