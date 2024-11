Sucesso da COP29 'exigirá liderança e compromisso do G20', diz chefe da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu neste domingo (17), véspera da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que os líderes do grupo assumam sua "liderança" para alcançar "um resultado bem-sucedido" na COP29 sobre o clima, que está sendo realizada em Baku, no Azerbaijão.

"É hora de dar o exemplo com a liderança das maiores economias e maiores emissores de poluentes. O fracasso não é uma opção. Um resultado bem-sucedido na COP29 ainda é possível, mas exigirá liderança e compromisso do G20", disse Guterres em coletiva de imprensa.