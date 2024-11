ONG registra 131 libertações de detidos durante protestos pós-eleições na Venezuela

As famílias continuavam, neste domingo, em frente às prisões aguardando novas libertações, segundo disseram à AFP parentes de detidos nas penitenciárias de Yare III, a cem quilômetros de Caracas, Tocuyito e Tocorón (centro-norte).

A ONG Foro Penal, que lidera a defesa dos "presos políticos" na Venezuela, registrou e “verificou”, até este domingo (17), 131 libertações de detidos durante os protestos que eclodiram após as eleições de julho no país caribenho, depois de o Ministério Público anunciar que 225 prisioneiros seriam soltos.

Várias libertações ocorreram durante a madrugada, incluindo de "alguns adolescentes", informou no Instagram Alfredo Romero, diretor e presidente da ONG, que começou a registrá-las desde "as primeiras horas" de sábado em várias prisões.

"Entendemos que, na maioria dos casos, não há liberdade plena e os processos judiciais continuam", acrescentou Romero, ao afirmar que, com as libertações realizadas até o momento, ainda há "mais de 1.700 presos políticos na Venezuela".

O Ministério Público reuniu com vários familiares dos detidos após um pedido do próprio Maduro para revisar os casos.

"O diretor do presídio tem em mãos as ordens de libertação dos presos políticos pós-eleições, mas não há novas libertações desde sábado", disse o comitê em sua conta no X.

Os protestos contra a reeleição de Maduro também deixaram 28 mortos, incluindo dois militares, e cerca de 200 feridos. O presidente de esquerda foi proclamado vencedor em meio a denúncias de fraude e sem que a apuração detalhada dos votos tenha sido revelada.

