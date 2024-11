G20 no Brasil, uma prova de fogo para a diplomacia de Lula

A cúpula do G20, que começa na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, será uma prova de fogo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrar o Brasil como um grande ator global, apesar de uma diplomacia com luzes e sombras. Dois anos depois de anunciar ao mundo que "o Brasil voltou" após o isolamento sob o governo do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, Lula se orgulhará de ser o anfitrião deste grande evento, ao qual se juntará em 2025 a COP30 sobre mudança climática e a cúpula do Brics.

Ele também os incentivará a fazer mais contra a mudança climática, em um momento em que o Brasil registra progressos e enquanto a COP29 sobre o clima ocorre em Baku, no Azerbaijão. - Clima, saldo positivo - O meio ambiente "foi a agenda em que o governo Lula mais avançou", disse à AFP Roberto Goulart Menezes, coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília (UnB).

Lula busca se estabelecer como líder mundial na luta ambiental e pode se orgulhar de que a Amazônia brasileira registrou o menor desmatamento em 12 meses nos últimos nove anos, apesar dos incêndios e de uma seca recorde, ligados ao aquecimento. O Brasil também aumentou sua meta de redução de emissões de carbono e propôs mecanismos financeiros inovadores para proteger as florestas do planeta. A eventual saída de Washington do Acordo de Paris sobre o clima após o retorno de Donald Trump à Casa Branca abre a porta para reforçar da liderança do Brasil nesta frente.

- Pontes - Lula tem tentado restabelecer sua imagem de diplomata carismático e hiperativo, focado no Sul global, o que fez com que Barack Obama o chamasse de "o político mais popular da Terra" em seus dois primeiros mandatos (2003-2010). Depois de tomar posse, em janeiro de 2023, o presidente dedicou-se a "reconstruir pontes" após "os problemas deixados pelo governo anterior em política externa", explicou à AFP o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Agora "o Brasil voltou a ocupar seu papel tradicional, de parceiro confiável da comunidade internacional e construtor de consensos" (...) "com todos os atores e blocos relevantes do mundo", destaca. Lula "representa os interesses dos mercados emergentes, mas também tenta construir pontes", disse uma fonte do governo alemão antes do G20. - "Alguns erros" -