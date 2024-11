G20: após Milei, Macron se reúne com Lula; há bilaterais também com Xi, Modi e Ramaphosa

Após se reunir com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, terá uma bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na véspera do início da reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), marcada para amanhã (18) e terça-feira (19), no Rio de Janeiro. Macron foi até o país vizinho para tentar "conectar" Milei às prioridades do G20.

O argentino já foi contrário à questão de gênero no W20 - grupo voltado às discussões sobre o papel das mulheres - e vem sendo o principal opositor das principais discussões do grupo multilateral até aqui. O chefe do Executivo da Argentina ganhou mais força depois da eleição do republicano Donald Trump, nos Estados Unidos. Muitos atores do G20 temem que Milei possa ser a pedra no sapato do grupo nesta edição, que é capitaneada pelo Brasil.