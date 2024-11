Elas comem qualquer coisa, inclusive umas às outras: ilha dos EUA sofre com cobras e aranhas

Aranhas-bananeira gigantes, aranhas-caçadoras rastejantes do tamanho de uma mão humana, aranhas de teia de tenda... A Ilha de Guam, um pequeno território americano no meio do oceano Pacífico ocidental, está sofrendo com uma "superpopulação" de aranhas: Guam tem 40 vezes mais aranhas do que as ilhas vizinhas - e uma população de cobras invasoras tão vorazes que esvaziaram as florestas de todos os pássaros. As informações são de reportagem da BBC.

Haldre Rogers, professor do Departamento de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Virginia Tech, nos EUA, que estuda a ecologia de Guam há 22 anos, contou à BBC que ele e sua equipe de cientistas descobriram que, durante a estação úmida, havia 40 vezes mais aranhas nas florestas de Guam do que nas ilhas vizinhas de Rota, Tinian e Saipan, enquanto na estação seca, quando as populações de aranhas na região geralmente aumentam, havia 2,3 vezes mais aranhas em Guam.