Defesa Civil de Gaza afirma que bombardeios israelenses deixaram 20 mortos

O ataque mais letal, que provocou 10 mortes, atingiu uma residência no campo de refugiados de Al Bureij, no centro de Gaza, declarou à AFP Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil.

Cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um ataque com "míssil lançado por um drone israelense" no leste de Rafah, no sul do território palestino, acrescentou o porta-voz.

Quatro pessoas morreram em um bombardeio noturno no oeste do campo de Nuseirat, no centro, segundo a mesma fonte.

A guerra começou após o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 do movimento islamista palestino Hamas em território israelense.