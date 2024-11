Bela Karolyi, treinador de Nadia Comaneci, morre aos 82 anos

O famoso treinador de ginástica artística Bela Karolyi, que revelou a romena Nacia Comaneci, morreu aos 82 anos, informou a USA Gymnastics no sábado (16).

Passado esse período, desertou para os Estados Unidos em 1981 com sua esposa e também treinadora, Marta, em uma etapa na qual treinou a americana Mary Lou Retton, ouro nos Jogos de Los Angeles 1984.

"Um grande impacto e influência na minha vida. Descanse em paz, Bela Karolyi", escreveu Comaneci em sua conta no Instagram, com uma foto sua na juventude ao lado do treinador, que morreu na sexta-feira.

Conhecido por seu estilo rígido, Karolyi era considerado polêmico por muitos trabalhou ao lado da esposa na equipe americana, dirigindo um centro de treinamento no Texas.

Marta foi fundamental na transformação das equipes de ginástica nos EUA, que passaram a ser capazes de dominar nos grandes eventos do esporte.